Роспотребнадзор: правда ли, что алкоголь сжигает жир и убивает микробы

Роспотребнадзор: алкоголь усиливает тягу к жирной и калорийной пище. Поэтому спиртное всегда мешает контролировать вес во время диеты. Да и алкогольные напитки сами по себе бывают очень калорийными — например, сладкие ликёры, виски и водка. А вот пиво им всем сильно уступает, правда, пьют хмельное целыми кружками. Как ещё алкоголь воздействует на фигуру и внутренние органы — объяснил портал Роспотребнадзора «Здоровое питание».

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Алкоголь при похудении

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Калории

Многие крепкие алкогольные напитки весьма калорийны — 7,1 ккал на 1 г этилового спирта. К лидерам по этому показателю специалисты отнесли:

сладкие ликёры — примерно 327 ккал на 100 г;

коньяк — 240 ккал;

водку — 235 ккал;

виски — 220 ккал.

А как же пиво и плод его активной деятельности — пивной живот? Как ни странно, пиво не очень-то богато калориями — всего 43 ккал на 100 г. Но этот напиток не пьют рюмками, напомнил портал.

Зверский аппетит

Алкогольные напитки не просто усиливают аппетит. Как объяснили специалисты, спиртное побуждает человека есть больше жирного и калорийного. Как бы хорошо вы ни придерживались диеты, достаточно опрокинуть рюмашку, и о контроле веса можно забыть.

Жир не сжигается

Этанол усваивается особенным образом. Организм пытается побыстрее избавиться от спирта и переработать его в печени. После того как человек выпьет, в качестве главного источника энергии организм будет использовать именно спирт.

«В этот период использование в качестве энергии других веществ прекращается, и они могут отложиться в жировой запас», — объяснили эксперты.

Получается, что алкоголь не сжигает жир, как думают некоторые, а, наоборот, провоцирует его накопление.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Роспотребнадзор советуют не пить больше 20 г спиртового эквивалента в день. А лучше, говорят специалисты, вообще отказаться от спиртных напитков.

Алкоголь и микробы

Горячительные напитки не только портят фигуру, но и мешают нормальной работе внутренних органов. Роспотребнадзор напомнил, что от спиртного страдают:

мозг,

печень,

сердце,

периферическая нервная система,

поджелудочная железа и другие органы пищеварительной системы.

Злоупотребление спиртным мешает усваивать витамины группы В, фолиевую кислоту, витамин С, цинк и магний, а также может привести к обезвоживанию организма.

Ну и один из главных мифов об алкоголе: спиртное убивает бактерии и вирусы. Специалисты подчеркнули, что алкоголь не помогает противостоять вирусам. Он не укрепляет иммунитет, а, наоборот, делает его слабее.

«Употребление спиртных напитков специалисты связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость перед вирусами, в том числе COVID-19», — добавили эксперты.

Самый невредный алкоголь

Гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова считает «наименьшим из зол» среди алкогольных напитков вино. У вина действительно есть антибактериальный эффект благодаря проантоцианину в составе.

По словам медика, вино содержит антиоксиданты, которые положительно влияют на систему кровообращения и сосуды и защищают от болезней сердца. Органические кислоты в составе вина улучшают пищеварение, повышают аппетит и помогают усваиваться белкам.