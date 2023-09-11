Врач рассказал, как часто нужно проверять холестерин
Частота проверки уровня холестерина в организме зависит от состояния здоровья человека. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Впервые я обычно начинаю назначать анализ на холестерин людям в 40 лет, если в семье нет ранних инфарктов, инсультов, а также давление и сахар у человека нормальные. Но если у него присутствует избыток веса, повышена глюкоза, если есть история ранних инфарктов у близких родственников, то я, естественно, проверю раньше", – пояснил эксперт.
Для определения уровня холестерина наиболее информативен анализ на липопротеиды высокой и низкой плотности, который отражает показатели хорошего и плохого холестерина, уточнил врач.