3 замороженных блюда, которые особенно вредят здоровью

Для многих людей замороженные продукты становятся настоящим спасением. Они могут храниться месяцами, а приготовить их при этом можно всего за 10 минут.

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Неудивительно, что полуфабрикаты пользуются таким спросом – куда удобнее купить их, чем полвечера стоять у плиты после долгого трудового дня.

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Однако специалисты предупреждают: замороженные продукты могут быть крайне опасны. Подробнее о тех продуктах, от которых точно стоит держаться подальше, читайте в материале "Рамблера".

Замороженные обеды

Причем не столь важно, что именно это за обед – суп, макароны, гречка с котлетой или лазанья. В замороженных обедах весьма высокий уровень натрия – так, одна порция такого ланча может содержать около 1000 миг натрия. А это свыше половины от рекомендуемого количества в день. Переизбыток натрия в рационе способствует развитию гипертонии, инсульта и других сердечных недугов. Вдобавок к этому в замороженных обедах, как правило, крайне мало овощей, что тоже не идет на пользу организму.

Если вы не можете отказаться от этой еды в целях экономии времени, внимательно изучайте состав и выбирайте ту продукцию, в которой натрия не так много.

Замороженная пицца

Пицца и без того не самая здоровая еда. Что уж говорить о замороженном варианте этого блюда, в котором содержится чрезмерное количество соли, калорий и жира. Переизбыток соли и вредного жира в рационе провоцирует развитие диабета и проблем с артериальным давлением.

Если хочется побаловать себя пиццей, отдавайте предпочтение домашней пицце.

Замороженные десерты

В составе замороженной выпечки, а также замороженных десертов вы наверняка найдете углеводы с высокой степенью переработки, а также сахара, которые не обладают реальной питательной ценностью. Вдобавок к этому замороженные десерты кишат консервантами, которые также не прибавляют нам здоровья.

Регулярное потребление таких продуктов может привести к повышению уровня "вредного" холестерина в крови. А это, в свою очередь, чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями.