Что такое шиповник и в чём его польза и вред. Объясняем простыми словами

Шиповник — дикая роза, колючий кустарник со съедобными кисло-сладкими плодами, которые многим знакомы как универсальное народное средство от простуды. Кто-то их ел свежими, а кому-то родители готовили отвар шиповника. При этом известен он не только как лекарственное растение, но и как ингредиент обычных блюд: например, в Швеции есть Nyponsoppa — суп из шиповника. «Секрет фирмы» разбирался, в чём польза шиповника помимо борьбы с вирусами и укрепления иммунитета, как его употреблять и так ли он безопасен.

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Что такое шиповник

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Шиповник (лат. Rosa) — это род растений из семейства Розовых. Обычно это многолетние кустарники с множеством стеблей, разной высоты и формы. После цветения на стеблях образуются плоды: круглые или продолговатые, с семенами внутри. Плоды пригодны в пищу и относятся к лекарственному сырью. В основном шиповник растёт в Северном полушарии, в субтропической и умеренной зонах.

Все разновидности этого растения перечислить невозможно — их более 100. Но зачастую, когда речь заходит о пользе шиповника, в том числе в научных исследованиях, это относится к шиповнику майскому — Rosa majalis , либо же к шиповнику собачьему — Rosa canina. Они сильнее остальных распространены в России и в Европе. И в первую очередь польза шиповника — это польза его плодов.

В некоторых странах шиповник до сих пор популярен как лекарственное средство — в частности, его активно применяют в Западной Африке и Австралии. В России шиповник с 2018 года входит в перечень лекарственного растительного сырья, приведённый в Государственной фармакопее XIV издания.

Интересно, что пользу шиповника оценили не только в нетрадиционной медицине, но и в пищевой промышленности. Он также применяется как стабилизатор в некоторых продуктах. Например, в сосисках из свинины частично заменяет нитрат натрия, защищая белок от окисления.

Польза шиповника

Химический состав шиповника

КБЖУ (калораж, белки, жиры и углеводы) плодов шиповника на 100 г выглядит так:

энергетическая ценность — 167 ккал;

белки — 1,6 г;

жиры — 0,34 г;

углеводы — 38,2 г.

Главный компонент плодов шиповника, который и сделал это растение ценным для нетрадиционной медицины, — витамин С, или аскорбиновая кислота. В шиповнике его больше, чем в цитрусовых. Точная концентрация витамина С зависит от конкретного подвида шиповника, а также от зоны его произрастания: в первую очередь, от количества света и кислорода, которое получает растение.

Например, у Rosa canina уровень витамина C в плодах варьируется от 112,20 мг на 100 г до 360,22 мг на 100 г. Чем выше росли кусты, тем больше содержание витамина С. Для сравнения: суточная доза витамина С для взрослого составляет 75–90 мг, так что горсть плодов шиповника полностью удовлетворяет эту потребность.

Следующий важный компонент химического состава шиповника — полифенолы. Антиоксиданты, которые в большом количестве присутствуют в растительных продуктах и нужны для защиты клеток от окисления и старения. Концентрация полифенолов в Rosa canina колеблется от 326 мг на 100 г плодов до 575 мг на 100 г. И, как считают учёные, польза шиповника с точки зрения антиоксидантной активности выше, чем смородины, черники, клюквы, рябины — тоже богатых на антиоксиданты.

Помимо этого, в химическом составе шиповника есть:

пектины — разновидность полезной клетчатки;

дубильные вещества;

каротиноиды — обладают антиоксидантным свойством;

органические кислоты;

сахара;

витамины B1, B2, K, PP;

минералы — магний, марганец, калий, натрий;

эфирные масла;

фенолы — соединения с антиоксидантным и антиканцерогенным действием.

Также в шиповнике есть жирные кислоты — линолевая, олеиновая, линоленовая, пальмитиновая, стеариновая и арахидоновая. Они содержатся в семенах, из которых и получают масло шиповника.

Польза шиповника для иммунитета

Сложно найти человека, который никогда не слышал об использовании отвара шиповника во время простуды и ОРВИ. Такая популярность этого народного средства связана с уже упомянутой выше аскорбиновой кислотой, которой в плодах шиповника больше, чем в цитрусовых.

Вопрос эффективности витамина C в качестве профилактики простуды обсуждался и обсуждается до сих пор. Но большинство научных работ всё же говорит о его ценности для иммунитета. Как показывают исследования, он снижает заболеваемость преимущественно у людей, которые подвергаются физическому стрессу и переохлаждению, — то есть у тех, у кого есть дополнительные факторы риска. Приём более чем 200 мг витамина C в таких условиях уменьшает риск заболеть, а также сокращает количество дней болезни.

Поэтому добавление шиповника в рацион при простуде, во время эпидемии гриппа и ОРВИ лишним не будет. Однако максимальную пользу шиповника для иммунитета можно получить не с отваром, а из свежих плодов. При термической обработке витамин С разрушается.

Противовоспалительные свойства шиповника

Есть несколько исследований, посвящённых пользе шиповника для людей с заболеваниями суставов. В одном из них испытания проводились на пациентах с остеоартритом колена или тазобедренного сустава — им давали растительное средство на основе шиповника в течение 3 месяцев. Уже после 3 недель такой терапии у них уменьшилась боль в поражённом суставе и потребность в обезболивающих лекарствах. А после 3 месяцев снизилась скованность.

Похожие результаты дало другое аналогичное исследование у пациентов с остеоартритом тазобедренного и коленного сустава. Только здесь они получали порошок шиповника в течение 4 месяцев.

Результат аналогичный — симптомы остеоартрита, в том числе болевой синдром, уменьшились. Причём не только по ощущениям самих пациентов: уровень С-реактивного белка (маркер воспаления) тоже снизился — правда, незначительно. Тем не менее результаты приведённых исследований потенциально делают шиповник возможным элементом комплексного лечения воспалений суставов.

В другое исследование были вовлечены пациенты с ревматоидным артритом. Они получали порошок из плодов шиповника в течение полугода. Общее состояние у испытуемых улучшилось, при этом заметного изменения в болевом синдроме не было.

Зато боль уменьшалась у пациентов с остеоартритом, которые в течение года употребляли шиповник. Однако во всех этих научных материалах очень небольшая выборка, поэтому для более уверенных выводов о пользе шиповника при воспалениях необходимы дополнительные исследования.

Польза шиповника для сердечно-сосудистой системы

В химическом составе шиповника содержится рутин — одно из самых эффективных веществ для укрепления сосудистых стенок, а также снижения давления и разжижения крови. В шиповнике много антиоксидантов, также улучшающих здоровье сосудов. Это делает шиповник важным для сердечно-сосудистой системы.

Есть исследования, которые говорят о пользе шиповника при высоком холестерине. Его уровень падает при регулярном употреблении порошка шиповника в течение 6 недель. Помимо этого, шиповник снижает артериальное давление, и за счёт этого уменьшается риск неблагоприятных последствий от сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако в упомянутом исследовании выборка из 31 человека — этого недостаточно для каких-либо уверенных заявлений. Кроме того, изначальный уровень холестерина у испытуемых не был высоким, и эффект исследователи связывают больше с клетчаткой в плодах шиповника, чем с антиоксидантами, жирными кислотами и другими веществами. Дополнительный нюанс: более эффективны в этом вопросе оболочки плодов, а не семена.

Есть исследование, проведённое на мышах: оно показывает, что регулярное введение шиповника в рацион снижает риск образования атеросклеротических бляшек — за счёт снижения уровня холестерина, давления и воспаления. Но пока всего этого мало, чтобы уверенно называть шиповник лекарством от атеросклероза или заболеваний сердца.

Другие полезные свойства плодов шиповника

Аскорбиновая кислота — это не только вещество для укрепления иммунитета. Также у неё есть антиоксидантные и канцерогенные свойства, поэтому она улучшает состояние кожи, препятствуя старению и стимулируя выработку коллагена, одного из важнейших строительных белков.

Одно из исследований показало, что порошок шиповника при регулярном употреблении повышает увлажнённость кожи и эластичность, уменьшает выраженность морщин. Но испытуемых было всего 34 человека, это очень маленькая выборка для достоверных результатов.

Антиоксидантное и канцерогенное свойство витамина С и других веществ, присутствующих в плодах шиповника (преимущественно полифенолов), делают этот продукт потенциально полезным для защиты от опухолей и для борьбы с раком.

Есть исследование об эффекте экстракта шиповника против рака толстой кишки. Шиповник вызывал нарушения в клеточном цикле, что приводило к гибели раковых клеток. В перспективе шиповник может оказаться важным компонентом рациона людей с раком толстой кишки.

Однако есть нюанс: не для всех видов рака шиповник губителен. У клеток аденокарциномы молочной железы жизнеспособность после него только растёт. Учёные предполагают, что для эстрогензависимых опухолей шиповник не убийца, а подпитка — из-за своего химического состава.

Вред шиповника

О серьёзном вреде от злоупотребления шиповником ничего не известно. Однако нельзя забывать о рисках индивидуальной непереносимости и расстройства пищеварения (такой побочный эффект встречается в некоторых исследованиях), если съесть слишком много плодов шиповника. И, как и другие источники витамина С, шиповник может повреждать зубную эмаль.

Также возможна аллергия на растения рода Розоцветные, к которому относится и шиповник. В таком случае у человека есть аллергия на миндаль, яблоки и персики.

Противопоказания и ограничения

Людям, страдающим от камней в почках, стоит соблюдать осторожность. Не исключено, что активное употребление шиповника может усугубить заболевание — из-за высокого содержания витамина С. При камнях в жёлчном пузыре стоит проконсультироваться с врачом: шиповник обладает желчегонным действием.

Нанести вред шиповник также может людям, которые регулярно принимают некоторые категории лекарств. Например, препараты, замедляющие свёртывание крови — антикоагулянты и антиагреганты. В шиповнике много рутина — вещества, которое разжижает кровь. Его сочетание с указанными препаратами создаёт риск кровотечений.

Также осторожность нужно соблюдать людям, принимающим препараты, содержащие эстроген: витамин С усиливает усвоение этого гормона. Это опасно не только повышением уровня эстрогена в крови, но и возрастающим риском побочных эффектов от таких лекарств.

Потенциально опасным активное употребление шиповника может быть для людей, принимающих препараты лития и антациды (в них много алюминия). Шиповник может повысить уровень лития и алюминия в организме.

Но все описанные риски вреда от шиповника касаются в основном серьёзного злоупотребления его плодами.

Как употреблять шиповник с пользой

Плоды шиповника в пищу

Чтобы получить максимум пользы от шиповника, лучше добавлять в рацион свежие плоды. Одно только замораживание снижает количество витамина С примерно на 30%. Термическая обработка также его разрушает. Собирают плоды в сентябре-октябре, но точные сроки зависят от сорта.

Есть их можно как угодно — как обычные ягоды одиночно, добавляя в йогурты, во фруктовые салаты, десерты и так далее. Никаких установленных суточных норм нет, но для покрытия дневной потребности взрослого в витамине С достаточно съесть буквально несколько плодов.

Можно засушить плоды — в духовке на низкой температуре (до 90°). Готовые плоды — тёмно-красные, легко разламывающиеся в руках. Хранить сушёный шиповник лучше в стеклянной банке, в тёмном и прохладном месте. Там они простоят до 2 лет.

Также засушенные плоды шиповника можно измельчить и использовать в виде порошка как добавку к любой пище. В большинстве исследований упоминаются 5–10 г порошка на день: этого достаточно, чтобы, например, создать дополнительную защиту иммунитету в период простуд.

Как заваривать шиповник

Отвар шиповника — один из самых простых способов получить пользу от шиповника, если не хочется есть свежие ягоды, сделать отвар. Здесь главное — не переварить, чтобы не убить все ценные вещества. Самый простой вариант — довести до кипения, покипятить 5 минут и оставить на выключенной плите на 2–3 часа под крышкой. Если конфорка не держит тепло, можно убрать кастрюлю с отваром в нагретую (и выключенную!) духовку.

Соотношение сушёного шиповника и воды для отвара можно подбирать на свой вкус. На аптечном продукте обычно указывают 10 г на 200 мл или 50 г на 1 л воды.

Масло шиповника

Это уже продукт преимущественно для наружного использования — в основном для поддержания здоровья кожи. Витамины и жирные кислоты в его составе увлажняют и питают кожу, стимулируют её восстановление, снимают воспаление и успокаивают раздражение: например, связанное с розацеа или экземой.