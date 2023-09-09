Врач Беджанян: бытовая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Аркадий Беджанян рассказал о том, как простые повседневные дела по дому могут оказать положительное влияние на здоровье и снизить риск развития опухоли.

© FBM.ru

Он прокомментировал результаты исследования Сиднейского университета, которые подтверждают, что такие обыденные задачи, как мытье полов, окон, работа в саду и другие физически интенсивные нагрузки при регулярном выполнении могут помочь снизить вероятность раковых заболеваний.

Беджанян отметил, что физическая активность может быть эффективной в профилактике рака, особенно если она является достаточно энергичной. Хотя на данный момент нет точного объяснения, почему физическая активность снижает риск развития рака, существует несколько научных гипотез о том, какие механизмы сигнализации и регуляции физнагрузок оказывают влияние на возникновение и рост опухолей.

Важно отметить, что такой подход к снижению риска рака не напрямую борется с самой опухолью, а через улучшение системы функционирования организма в целом. Регулярные физические тренировки помогают снизить уровень половых гормонов и инсулина в крови, что в свою очередь может существенно снизить риск развития опухолей. Кроме того, они способствуют укреплению иммунитета, улучшению обмена веществ и помогают избавиться от лишнего веса.