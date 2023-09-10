Диетолог перечислила полезные для памяти продукты

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. Людям старше 50 лет важно вести здоровый образ жизни и сбалансированно питаться. О продуктах, которые улучшают работу памяти, рассказала врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

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Рыба, семена льна и чиа содержат омега-3 и способствуют профилактике болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и старческого склероза. Витамин С в цитрусовых, ягодах и овощах будет поддерживать эластичность сосудов, улучшая кровообращение.

Гречка, овсянка, отруби благодаря витамину С и богатые магнием орехи положительно влияют на нервную систему. А растительные жиры в оливковом масле являются антиоксидантом и способствуют сохранению когнитивных функций мозга.

Макиша отметила, что после 50 лет в организме уменьшается количество ретинола. Этот витамин содержится в рыбьем жире, красной и черной икре, абрикосах и сливах, рассказал Secretmag.ru.