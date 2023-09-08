Врач назвал способ избавиться от боли в суставах

Регулярные физические нагрузки и силовые тренировки помогут избавиться от боли в суставах, считает врач-остеопат Майкл Фатика. Способ лечить суставы он посоветовал в беседе с Independent.

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Издание ссылается на опрос, проведенный британской организацией Nuffield Health, согласно которому 80 процентов женщин и 77 процентов мужчин хотя бы раз в жизни страдали от болей в суставах.

По мнению Майкла Фатика, такая тревожная ситуация связана с тем, что большинство не знает, что делать при появлении дискомфорта в коленях или спине. Он объяснил, что обычно люди начинают избегать физических нагрузок, так как боятся усугубить свое состояние. В результате они постепенно теряют мышцы, делая суставы еще более уязвимыми и болезненными.

Регулярно занимайтесь силовыми тренировками или тренировками с отягощением с полным диапазоном движений. Это поможет восстановить утраченную силу мышц и защитить сустав, — отметил Майкл Фатика.