Как избежать боли в глазах при работе за компьютером

«Все эти ощущения связаны с напряжением глазодвигательных и аккомодационной мышц, которые находятся в режиме повышенной работы, так как они пытаются «подстроиться» и увидеть детали на непрерывно мерцающем экране. Симптомы усиливаются из-за пересыхания глазной поверхности, потому что при такой напряженной зрительной нагрузке человек моргает в пять раз реже, чем при чтении книги, например», — объяснила эксперт.