Как избежать неприятных последствий употребления спиртного
Алкоголь в любых количествах негативно влияет на организм.
Врач Александр Умнов объяснил, какие способы помогут не опьянеть сильно и не подорвать здоровье.
«Употребляйте за несколько дней до вечеринки со спиртным продукты, богатые йодом. Йод стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, которые способствуют расщеплению продуктов распада алкоголя», – отметил врач.
Перед застольем со спиртным нужно разгрузить ЖКТ ферментами поджелудочной железы, добавляет Умнов. Но перед приемом каких-либо препаратов нужно проконсультироваться с врачом.
Обязательно нужно поесть перед употреблением алкоголя. Хороший вариант – немного рисовой каши, вареные яйца и сливочное масло, рассказал врач.
«Рис – это сорбент, а жирное сливочное масло будет препятствовать быстрому всасыванию алкоголя через стенки желудка», – пояснил специалист.
Также не стоит смешивать алкогольные напитки, так как печень не успевает переработать разные токсины.
Кроме того, Александр Умнов посоветовал пить залпом, так как в ЖКТ спирт впитывается гораздо меньше, чем в полости рта и не закусывать тяжелой пищей. После застолья нужно есть больше овощей, овсяную или гречневую кашу, нежирное вареное мясо, кисломолочные продукты.
Зеленый чай улучшит работу ЖКТ, а физическая нагрузка ускорит выведение организма продуктов распада алкоголя, заключил Умнов в беседе с изданием «Доктор Питер».