Как избежать неприятных последствий употребления спиртного

Алкоголь в любых количествах негативно влияет на организм.

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Врач Александр Умнов объяснил, какие способы помогут не опьянеть сильно и не подорвать здоровье.

«Употребляйте за несколько дней до вечеринки со спиртным продукты, богатые йодом. Йод стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, которые способствуют расщеплению продуктов распада алкоголя», – отметил врач.

Перед застольем со спиртным нужно разгрузить ЖКТ ферментами поджелудочной железы, добавляет Умнов. Но перед приемом каких-либо препаратов нужно проконсультироваться с врачом.

Обязательно нужно поесть перед употреблением алкоголя. Хороший вариант – немного рисовой каши, вареные яйца и сливочное масло, рассказал врач.

«Рис – это сорбент, а жирное сливочное масло будет препятствовать быстрому всасыванию алкоголя через стенки желудка», – пояснил специалист.

Также не стоит смешивать алкогольные напитки, так как печень не успевает переработать разные токсины.

Кроме того, Александр Умнов посоветовал пить залпом, так как в ЖКТ спирт впитывается гораздо меньше, чем в полости рта и не закусывать тяжелой пищей. После застолья нужно есть больше овощей, овсяную или гречневую кашу, нежирное вареное мясо, кисломолочные продукты.