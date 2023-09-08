4 быстрых способа восстановиться после простуды

Друзья удивятся, откуда в вас столько энергии.

© Unsplash

Сезон простуд и гриппа уже на пороге. Сегодня мы можем выбрать из десятка препаратов, которые уже за пару дней поставят на ноги, но все же период восстановления нередко затягивается. Часто мы продлеваем его, и сами не подозреваем об этом.

Видео дня

Как же восстановиться быстрее и не навредить себе еще больше? Мы посоветовались со специалистом и готовы дать ответ.

Никакого алкоголя

К сожалению, многие предпочитают расслабляться с помощью коктейлей в конце недели. Врачи предупреждают, что в первые недели после среднего и тяжелого течения ОРВИ от алкогольных напитков в принципе стоит отказаться. Все дело в том, что под влиянием алкоголя вы можете испытывать слабость, которая может накладываться на усталость после болезни. Вы можете не заметить, как вам станет хуже. Отложите все алкогольные вечеринки как минимум на месяц после выздоровления.

Найдите время для отдыха

В современных условиях остается не так много времени на полноценный отдых, даже если у вас есть уважительная причина в виде болезни. Большинство старается не затягивать выход на работу, а кто-то переносить болезнь на ногах, чем приносит себе дополнительные проблемы. Но если вы не дадите своему организму качественно отдохнуть и восполнить энергию, которая ушла на борьбу с болезнью, вас ждут очень неприятные осложнения.

Подумайте о своем кишечнике

Один из важнейших органов, которые мы часто недооцениваем, а ведь именно он помогает формировать иммунитет. После приема серьезных лекарств кишечнику необходимо время на восстановление, и без вашей помощи ему не справиться. Начните поддерживать свой кишечник коррекцией рациона. Например, отличным продуктом для ослабленного кишечника станет овсяная каша, которая содержит необходимый набор микроэлементов для правильной работы кишечника.

Не нагружайте ЖКТ тяжелыми блюдами, остановите выбор на блюдах из овощей и всегда имейте доступ к сезонным фруктам.

Боритесь с обезвоживанием