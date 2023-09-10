Россиянам рассказали об эффективном способе борьбы с депрессией
Осенью люди часто впадают в апатичное состояние. Однако этого можно легко избежать. Врач-терапевт и пульмонолог Олег Абакумов в своем телеграм-канале рассказал, что стоит делать ежедневно.
«Физические упражнения могут уменьшать симптомы депрессии и быть полезным дополнением к фармако- и психотерапии. Хватит занятий средней интенсивности. Главное – в удовольствие!» – отметил врач.
По словам Абакумова, к симптомам депрессии относятся апатия, раздражительность, проблемы со сном и аппетитом, потеря удовольствия от приятных занятий, психомоторная заторможенность. Не следует отказываться от физической активности ни тем, кто страдает депрессией, и ни тем, у кого отсутствуют ее симптомы.
Врач уточнил, что при постоянных занятиях спортом восстанавливаются обмен веществ и гормональный фон, повышаются защитные силы организма, приходит в норму уровень сахара. Кроме того, увеличивается работоспособность и улучшается настроение.
Ежедневно можно бегать или ходить быстрым шагом 30 минут, также можно плавать или заниматься аквааэробикой и йогой.
Для эффективного похудения важны не только правильное питание и физическая активность, но и антистрессовые мероприятия. Об этом рассказала врач-психотерапевт, психогенетик, ИРП-терапевт Наталья Уханова.