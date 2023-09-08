Стресс и вес: почему мы толстеем и как это остановить

В современном ритме жизни обойтись без стрессов не получается — они повсюду. Если напряжение становится хроническим, то пострадать может весь организм, в том числе могут начаться проблемы с весом.

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Врач-психотерапевт, психогенетик Наталья Уханова объяснила РИАМО, может ли стресс стать причиной набора веса.

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Как связаны вес и стресс

По словам Ухановой, повышенный уровень стресса может легко привести к набору веса. В беседе с РИАМО она объяснила , что стресс бывает условно полезный и вредный. Первый — это тот, что делает нас сильнее, например тот же спорт, а второй — тот, после которого нам очень сложно восстановиться.

Вредный стресс обычно длится долго и сильно выбивает нас из колеи. Организм просто не успевает восстанавливать свои силы — ему не хватает ресурсов. И тогда стресс накапливается в теле и психике. Результат — проблемы с настроением, здоровьем, активностью и эмоциональное выгорание. Пострадать может и обмен веществ, и гормональный фон, и тогда эти проблемы отразятся на весе.

Специалист добавила, что лишний вес часто означает потребность человека в безопасности. Он будто сам хочет обрасти лишним жирком, чтобы защитить себя от внешних проблем. Отсюда закономерно возникает чувство собственной незначимости и беспомощности. В этом случае точно стоит обратиться ко врачам. Как минимум необходимо посетить эндокринолога и психотерапевта, уточнила эксперт. Последний поможет проработать психотравмы. С восстановлением душевного равновесия лишний вес должен уйти, заверила она.

Ещё лишние килограммы образуются из-за волнения и стресса — ох уж эта привычка заедать переживания. Причём парадокс в том, что чем вреднее еда, тем быстрее она помогает забыть о проблемах, но тем хуже для фигуры.

Как перестать заедать проблемы

Уханова напомнила, что «заедание» не решает проблем и не избавляет от стресса. Стоит поискать приятную альтернативу еде. Возможно, для вас ею станет спорт. Можно просто начаться гулять или много ходить, а можно записаться в спортзал. Это должно помочь потому, что физическая нагрузка абсолютно точно снижает уровень стресса и помогает вырабатывать гормоны радости — эндорфины, дофамин, серотонин.

Как правильно худеть

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова посоветовала перед началом похудения комплексно обследоваться, чтобы не навредить себе диетой или физической нагрузкой. Она также напомнила, что резкое снижение веса может обострить хронические болячки — так что лучше худеть «по уму».