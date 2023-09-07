Врач перечислила тренировки для снижения давления
Мария Тихомирова, эксперт Лиги здоровья нации, врач ЛФК и спортивной медицины, инструктор Nordic Health, рассказала, что некоторые виды тренировок могут быть полезны для снижения артериального давления.
«Нет никаких сомнений, что физические тренировки в принципе эффективны для снижения артериального давления. Изометрические упражнения, такие как «планка» и «стульчик», тоже подойдут», — цитирует эксперта сайт kp.ru.
По её словам, самым изученным способом профилактики и лечения повышенного давления является аэробный тренинг.
«Умеренные нагрузки (ходьба, плавание, бег трусцой) продолжительностью не менее 35 минут каждые 72 часа улучшают сократительную способность сердца, снижают тонус капилляров и в долгосрочной перспективе приводят к устойчивому снижению давления», — пояснила Тихомирова.
Она отметила, что именно этот вид активности является самым безопасным методом физической коррекции артериального давления.