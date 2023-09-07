Врач Уханова рассказала, как сон влияет на похудение

В настоящее время можно подобрать подходящую программу похудения практически для каждого с учетом состояния здоровья и образа жизни, но не стоит забывать про еще один важный фактор — сон. Об этом рассказала врач-психотерапевт, психогенетик Наталья Уханова.

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Эксперт пояснила, что днем в нашем организме синтезируются важнейшие гормоны, которые отвечают за многие процессы. Их производство завязано на циркадных ритмах. Важно, чтобы баланс качественного сна и бодрствования был соблюден.

Так, с 23:00 до 02:00 во сне происходит выработка мелатонина и соматотропина. Эти гормоны поддерживают нормальный иммунитет, запускают процессы регенерации, помогают в формировании костей и мышц, способствуют снижению веса.

Врач также порекомендовала убрать перед сном все гаджеты, поскольку они являются яркими источниками света и разрушают мелатонин.

Уханова добавила, что если человек несколько дней подряд спит недостаточно хорошо, то его организм начнет производить больше гормона голода (грелина) и меньше гормона сытости (лептина). Если сна достаточно, то человеку проще контролировать аппетит, передает РИАМО.

В свою очередь психолог Вероника Фельдблюм добавила, что человек может набирать вес из-за бессознательных убеждений. Например, идея относительно того, что «хороший человек должен быть полным», может подталкивать к перееданию, сообщает «Царьград».