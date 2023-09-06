Многие люди стараются как можно быстрее похудеть, поэтому ищут различные способы, которые могут им помочь ускорить этот процесс. Одним из популярных методов является использование уксуса.

Как уксус может помочь сбросить лишний вес?

В составе уксуса есть вода и ингредиенты, которые запускают процесс брожения. В зависимости от исходного сырья, состав уксусов может немного различаться.

Исследования показывают, что употребление уксуса в пищу может снижать уровень сахара в крови благодаря замедлению всасывания углеводов. Поэтому он продлевает чувство насыщения после еды, что может способствовать похудению.

Однако нужно помнить, что избыточное употребление уксуса может повредить зубную эмаль и слизистую желудка. Поэтому лучше использовать его в небольших количествах в составе блюд или добавок к пище.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.