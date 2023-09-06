Почему любители обуви на платформе рискуют здоровьем

Неправильная обувь может привести к серьёзным проблемам с суставами и позвоночником. Об этом пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-ортопеда, травматолога Амира Муракаева.

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Обувь на высокой платформе

При ходьбе на ровной платформе стопа не получает достаточной поддержки и не выполняет свои естественные движения, что может привести к утомлению мышц, увеличению нагрузки на суставы (голеностопный и коленный) и риску развития варикоза.

«Прямая и жёсткая подошва мешает ровной походке и устойчивости, что часто приводит к растяжению лодыжек и перенапряжению в спине», — подчеркнул Муракаев.

Балетки, кеды и лоферы

Модели такой обуви часто имеют тонкую и абсолютно ровную подошву, которая также непрактична, потому что не может глушить ударную нагрузку на стопы при движении.