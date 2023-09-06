Хирург объяснил, почему виски вреднее водки

Виски ассоциируется с двумя группами людей. Первые — «лорды», смакующие неторопливо напиток у камина в теплом пледе. Вторые — молодежная тусовка. Но буро-желтый напиток не самый приятный, каким его привыкли показывать. Во-первых, смакуя виски во рту, быстрее пьянеют, чем от водки, так как во рту алкоголь быстрое всасывается и распределяется с кровью в обход печени, — подчеркнул Умнов.