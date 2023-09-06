Сколько можно находиться в постели после пробуждения

Согласно исследованиям, проведенным в Центре сомнологии Университета Йеля, оптимальное время, которое можно провести в постели после пробуждения, составляет около 15-20 минут.

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В течение этого времени организм успевает перейти из состояния сна в бодрствование, а мозг активизируется, готовясь к новому дню. Однако, если человек продолжает находиться в постели дольше этого времени, то может возникнуть ощущение сонливости и усталости, так как организм начинает воспринимать постельное время как продолжение сна.

Другие исследования, проведенные в Университете Калифорнии, показали, что длительное пребывание в постели после пробуждения может привести к нарушению циркадных ритмов организма. Циркадные ритмы – это биологические процессы, которые регулируются внутренними часами организма и контролируют такие функции, как сон, пробуждение, аппетит и температура тела. Если человек долго находится в постели после пробуждения, то его циркадные ритмы могут сбиться, что может привести к проблемам со сном и общему самочувствию.