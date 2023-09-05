Малышева рассказала дачникам, что делать при сорванной спине

Использование льда и обезболивающих препаратов может помочь дачникам, сорвавшим спину во время работы, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, эти средства помогают снять отеки и ослабить боль, облегчив ожидание скорой помощи.

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Малышева подчеркнула, что со срывом спины сталкиваются многие дачники, однако далеко не все они знают, что он означает. По ее словам, срыв спины — это острая боль, которая может отдавать в ногу. Человек не может разогнуться, так как любые попытки выпрямить спину лишь усиливают боль.