5 принципов ЗОЖ, от которых вреда больше, чем пользы

Овсняка на завтрак, постоянные тренировки и не только.

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Правила здорового образа жизни меняются так же часто, как мода на платья и сумочки. Лет тридцать назад рекомендовали пить уксус, чтобы похудеть, и есть соду, чтобы «защелочить» организм. Н сейчас-то все аспекты ЗОЖ, наверняка, изучены, а их польза доказана?

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Ничего подобного. Даже современные постулаты здорового образа жизни часто противоречивы, иногда бесполезны, а в некоторых случаях даже опасны.

Овсянка — лучший завтрак

Этот стереотип так прочно закрепился, что у большинства даже не вызывает вопросов. Но ученые считают, что ежедневное употребление овсянки на завтрак — далеко не самый полезный вариант. Во-первых, в этой крупе содержатся вещества, способствующие вымывание из организма кальция. Поэтому ее стоит сочетать с молоком и есть не чаще 2—3 раз в неделю. Во-вторых, овсянка не дает длительного насыщения, уже через два часа вы поймете, что сильно проголодались., а значит, возрастет риск переесть в течение дня.

Как можно больше сырых овощей

400 грамм овощей и фруктов в день помогают ЖКТ нормально работать, дают необходимую дозу витаминов и способствуют поддержанию здорового веса. Но и здесь можно перестараться: обилие сырых овощей в рационе у людей со слабым желудком приведет к обострению гастрита, метеоризму, болям в животе.

Сочетайте сырые и тушеные, вареные, запеченные овощи. Многие из плодов, кстати, после тепловой обработки становятся даже полезнее.

Отказ от сахара

О, сколько плюсов отказа от сахара все мы слышали. Коучи и блогеры утверждают, что всего три месяца без этого продукта полностью изменят жизнь: и разум станет ясным, и сосуды очистятся, и сил прибавится.

Но, вопреки стереотипам, исследования доказывают, что те, кто садится на диету без сладкого в пять раз чаще срывается, набирает вес и страдает от апатии. Сахар — не наркотик, не верьте модным блогерам. Главное в его употреблении — умеренность. Кусочек шоколада раз в день или пирожное в выходные станет пищей для мозга, подарит энергию и хорошее настроение.

Пейте растительное молоко

Непереносимость молочного сахара — лактозы диагностируется у 15% взрослых людей. Остальным коровье молоко заменять растительным не имеет никакого смысла. Во-первых, в аналогах нет кальция и полезных жиров. Во-вторых, такие напитки производятся на основе круп — риса, овса и сои, поэтому создают дополнительную углеводную нагрузку на организм. А фитоэстрогены в растительном молоке могут привести к нарушению гормонального баланса.

Как можно больше спорта

В спортзал! Всем! Быстро! Иначе болезни, ожирение, апатия, смерть. Этими призывами заполнены социальные сети и сайты коучей. Но ученые от таких рекомендаций просто хватаются за голову. Согласно исследованиям, чрезмерная физическая активность может привести к проблемам с работой сердца, мозга, хрупкости костей.