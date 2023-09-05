Заместитель главврача о гриппе: «Готовьтесь защищать здоровье заранее»

Минздрав рекомендовал вакцинироваться от гриппа и ОРВИ в сентябре. Осенью увеличивается риск заражения, поэтому важно сделать прививку заранее. Иммунитет окончательно формируется примерно за месяц. Кому следует прививаться в первую очередь, «ФедералПресс» рассказал заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 1 Челябинска Максим Угнивенко:

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«Сейчас самое время активно поработать над укреплением иммунитета, чтобы снизить риск заражения. Надо помнить о том, что тому, кто вовремя сделает прививку, тяжелое заболевание не грозит. Тем более что российские вакцины на сегодняшний день отвечают всем необходимым требованиям.

Прививаться в первую очередь следует детям в возрасте до 3–5 лет, а также пожилым людям старше 55–60 лет и имеющим хронические заболевания. Вакцинация поможет им избежать тяжелых осложнений.

Общие рекомендации по сохранению здоровья просты: соблюдать режим бодрствования и сна (не менее 7 часов сна и засыпать и просыпаться в одно и то же время), придерживаться сбалансированного питания, адекватный уровень физических и психоэмоциональных нагрузок.