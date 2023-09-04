Почему стоит ввести брокколи в рацион: видео
Брокколи – это не просто красивый и вкусный продукт, но и кладезь питательных веществ.
Он является настоящим суперфудом, поскольку содержит множество витаминов и минералов, которые необходимы для здорового функционирования организма. Самым ценным из которых является сульфорафан.
Что такое сульфорафан?
Сульфорафан – это уникальное вещество, которое является мощным антиоксидантом и имеет противоопухолевые свойства. Оно помогает защитить клетки от повреждений и уменьшает риск развития рака. Кроме того, сульфорафан способствует очищению организма от токсинов и улучшает работу печени.
Но это еще не все. Брокколи также содержит фолиевую кислоту, которая необходима для здоровья сердца и кровеносной системы. А витамины С и К укрепляют иммунную систему и уменьшают воспаление.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.
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