Брокколи – это не просто красивый и вкусный продукт, но и кладезь питательных веществ.

Он является настоящим суперфудом, поскольку содержит множество витаминов и минералов, которые необходимы для здорового функционирования организма. Самым ценным из которых является сульфорафан.

Что такое сульфорафан?

Сульфорафан – это уникальное вещество, которое является мощным антиоксидантом и имеет противоопухолевые свойства. Оно помогает защитить клетки от повреждений и уменьшает риск развития рака. Кроме того, сульфорафан способствует очищению организма от токсинов и улучшает работу печени.

Но это еще не все. Брокколи также содержит фолиевую кислоту, которая необходима для здоровья сердца и кровеносной системы. А витамины С и К укрепляют иммунную систему и уменьшают воспаление.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.