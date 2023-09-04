Все, что вы хотели знать о винирах и имплантатах

О винирах, имплантатах и тонкостях их установки рассказывает ведущий стоматолог-имплантолог, советник Российской Ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич.

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Прежде чем наводить порядок во рту, многие спрашивают, в чём разница между винирами и имплантатами в контексте эстетической коррекции зубов. Этот вопрос требует ответа в виде полноценного экскурса в историю стоматологии.

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Чтобы не начинать с сотворения мира, пояснение будет схематичным: виниры ставятся исключительно на зубы, а имплантаты заменяют костную структуру. Это не альтернативы друг другу, а кардинально разные методы.

Винир ставят только на зуб с сохранной эмалью, его нельзя ставить на отсутствующий зуб. Для такой задачи нужен как раз имплантат, а на имплантат, в свою очередь, сажается коронка. Важно, что на сильно спиленный зуб, который раньше был покрыт коронкой, винир не поставить.

Обе конструкции могут служить от двух до 15 лет. Они не вечны и не предназначены на срок до конца жизни. Во-первых, стачивается зубочелюстная система; во-вторых, добавляются возрастные изменения: жевательная, функция мышц и так далее. Человек поправляется, худеет, у него меняется размер ноги, появляются морщины. То же происходит и с зубами: перестраивается кость, уходят мягкие ткани, начинаются изменения в питании всех костных структур организма. Отсюда меняется вектор нагрузки на конкретный зуб или на имплантат. Но если имплантат хорошо поставлен и за ним ухаживают в должной мере, то в нем может сломаться коронка, а сам штифт остается в кости. По этой причине коронку на имплантате можно поменять, а винир — уже нет. В случае с виниром перетачивается зуб, снимают слепки и всё делают заново.

Показания для установки виниров и имплантатов

Основные показания в обоих случаях — эстетические. Неправильный наклон зуба, непропорциональная нагрузка, дисколориты (изменённый цвет зуба); скол, трещина, старые пломбы. Всё это может быть не единственным, но частым показанием к виниру. Также этот метод подходит тем, кто хочет не только ровную, а именно здоровую функциональную улыбку без ортодонтии.

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Бывают ситуации, когда картину действительно можно исправить с помощью виниров и накладок. Противопоказания — сильные изменения в прикусе, отсутствие эмали на зубах, радикальное желание изменить их цвет и расхождение ожиданий пациента с реальностью работы врача. Например, нужен сильный объём препарирования или обточки зуба, а при таких раскладах просто поставить винир получается редко. Самое опасное в любой версии винира — настаивать на его установке без обточки. Так легко получить неправильную нагрузку на кость зуба, и такой винир не простоит долго.

Показания к имплантации — всё, что связано с потерей зубов.

Противопоказания — очень многие хронические заболевания, в частности:

психические, когда невозможно контролировать пациента на определённых этапах работы;

неконтролируемый сахарный диабет;

бруксизм;

пересадка органов со всеми сопутствующими реакциями на иммуносупрессию;

неконтролируемый остеопороз, когда человек не занимается своим здоровьем;

обострение ревматоидных артритов, ревматоидные заболевания в целом;

аутоиммунные процессы и редкие формы аллергии;

юный возраст, поскольку он возникает на стыке медицинского и юридического аспектов и в большей степени в таких случаях речь идёт о детской челюстно-лицевой хирургии;

сильное курение.

Фактор курения буквально убивает имплантаты, это факт. Если пациент хочет сохранить имплантированный зуб, он должен отказаться от табака или радикально снизить его потребление. Костная ткань начинает активно восстанавливаться после вживления штифта, а сигаретный дым в разы повышает риск развития воспалений. Вероятность приживления стержней у курильщиков существенно ниже, чем у тех, кто не курит.

Срок действия всего

Зубные имплантаты могут прослужить пациенту так же, как и виниры, от двух до 15-20 лет. Это зависит от изначальной ситуации: возраста пациента, объёма вмешательства, то есть от количества имплантатов — от одиночного имплантата и заканчивая тотальной реабилитацией. Часто, пусть и косвенно, также зависит от профилактических осмотров, от типа ортопедических конструкций и особенностей этих конструкций, которые могут обеспечить защиту самого имплантата (не коронки на имплантате). Коронки на имплантате надо менять в среднем через десять лет.

Бич нашего времени — мягкие ткани, потому что многие приходят с давним удалением зубов, мягких тканей не остаётся и очень редко из этого можно что-то использовать.

Новые тренды и технологии

Всё стремится к тому, чтобы совершить процедуру как можно быстрее. Появляются облегчённые конструкции на малом количестве имплантатов, конструкции с более эстетичными параметрами, меняется дизайн имплантатов и типы их соединений. От этого зависит срок службы разных видов имплантатов. Для пациентов меняются виды эстетических конструкций, их цены, всё-таки в целом они стали немного доступнее. Облегчённые бюджетные варианты дешевеют, а дорогие остаются на прежнем уровне. Если делать качественно и надолго, то весь процесс будет дорогим. Хотим сделать дёшево — альтернативы тоже есть. Только надо иметь в виду, что и дешёвые конструкции, и дешёвые имплантаты стоят недолго, поэтому нет смысла ждать от пластика десятилетнего срока выживаемости.

Eva.ru

Всё стремится к тому, чтобы совершить процедуру как можно быстрее. Появляются облегчённые конструкции на малом количестве имплантатов, конструкции с более эстетичными параметрами, меняется дизайн имплантатов и типы их соединений. От этого зависит срок службы разных видов имплантатов. Для пациентов меняются виды эстетических конструкций, их цены, всё-таки в целом они стали немного доступнее. Облегчённые бюджетные варианты дешевеют, а дорогие остаются на прежнем уровне. Если делать качественно и надолго, то весь процесс будет дорогим. Хотим сделать дёшево —альтернативы тоже есть. Только надо иметь в виду, что и дешёвые конструкции, и дешёвые имплантаты стоят недолго, поэтому нет смысла ждать от пластика десятилетнего срока выживаемости.

Если говорить об интересных решениях, индивидуальная 3D-печать имплантатов. Из минусов —мы пока не можем контролировать непосредственно качество покрытия или обработки, то есть нельзя прийти в клинику и в клинике его сделают. Нужна производственная мощность. На сегодняшний день это скорее теория, что такое возможно. Сейчас люди приходят не поставить просто имплантаты вместо зубов, а уже поставить новые имплантаты вместо старых имплантатов. Это новая ветка развития. Здесь другие ситуации с костью, с мягкими тканями и так далее. Основная задача в данной ситуации — разработка новых протоколов, привязанных к навигационной хирургии. То есть после удаления имплантата идёт потеря кости, и необходимо оставшуюся кость использовать максимально грамотно, максимально эффективно.

Последний шанс

Если виниры и имплантаты ставить нельзя, а зубов вообще нет, остаётся единственный выход — съёмные протезы. Но такого сейчас почти не бывает. Если зубы минимально сохранены, делаются несъёмные мостовидные конструкции. Обычно стоматологи их снимают, потому что статистически на двадцать таких конструкций приходится одна, сделанная качественно. Даже если протезист всё сделал хорошо, зубы не выдерживают нагрузку и опорные элементы начинают ломаться.