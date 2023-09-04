Дожить до 118 лет: в чем секрет долголетия японцев

По данным ВОЗ за 2020 год, Япония является главной страной долгожителей. В среднем, японцы живут до 84,5 лет. Для примера, в России средняя продолжительность жизни составляет 70,06 лет, а в США 76,4 года (по данным за 2021 год).

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В Японии проживает более 30 тысяч человек, которые уже отметили 100-летний юбилей. Старейшим из ныне живущих людей на Земле также является японка Канэ Танакой – не так давно ей исполнилось 118,5 лет.

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Специалисты убеждены, что долголетие японцев обусловлено несколькими факторами, которые позволяют им поддерживать крепкое здоровье даже в пожилом возрасте. Подробнее о секретах японцев читайте в материале "Рамблера".

Диета

Японскую диету можно сравнить со средиземноморской: в ней также преобладают овощи, фрукты, рыба и морепродукты. Довольно часто японцы едят курицу, а вот красное мясо на их столе можно встретить крайне редко.

Японцы не сторонники жареной пищи. Зачастую они предпочитают готовить еду на пару или вообще есть ее сырой. Рис в Японии готовят без соли и масла, этот продукт японцы употребляют практические ежедневно. Что касается напитков, то здесь фаворитом у населения является зеленый чай.

К сладостям большинство японцев равнодушны. Если сахар и присутствует в их меню, то только нерафинированный тростниковый. У многих японцев непереносимость лактозы, поэтому молочные продукты здесь едят редко.

Хара хати бу

Рацион, как правило, работает только в связке с режимом питания. Японцы придерживаются хара хати бу – с японского языка это переводится как "на 80% наполненный живот". Местные жители стараются покидать застолье после того, как почувствовали насыщение на 80%. Японцы убеждены, что хара хати бу способствует молодости и активному образу жизни.

Спорт

Японские пенсионеры куда подвижнее, чем представители многих других наций. С самого детства жители Японии воспитываются в любви к спорту и позже проносят ее через всю жизнь. Японцы любят быструю ходьбу, гимнастику, велоспорт, гольф и танцы. Каждый человек выбирает то, что ему больше по вкусу, но однозначно одно – японцы не мыслят себя без спорта.

Обучение

Многие люди убеждены, что в зрелом возрасте уже поздно садиться за парту и обучаться чему-то новому. Японцы с этим в корне не согласны. Многие из них начинают осваивать новую профессию уже на пенсии, а университеты охотно принимают возрастных студентов.