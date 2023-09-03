6 скрытых причин вздутия живота

Вздутие живота может вызвать неприятные ощущения и дискомфорт, но иногда корень проблемы оказывается скрытым. Диетолог поделилась шестью причинами возникающего недуга.

Чтобы восстановить силы и улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта, может потребоваться физиотерапия. Рекомендуется обратиться за медицинской помощью, если симптомы не проходят.