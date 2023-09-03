6 скрытых причин вздутия живота
Вздутие живота может вызвать неприятные ощущения и дискомфорт, но иногда корень проблемы оказывается скрытым. Диетолог поделилась шестью причинами возникающего недуга.
- Заболевания пищеварительной системы, такие как синдром раздражённого кишечника, иногда сопровождаются вздутием. Эксперт советует следить за диетой, потреблением воды, физической активностью, а также добавить больше клетчатки в рацион.
- Гормональные изменения перед менструацией могут сопровождаться неприятными ощущениями. Эстроген и прогестерон вызывают задержку жидкости. Симптомы обычно проходят и связаны исключительно с циклом.
- Некоторые добавки, включая пробиотики, способствуют вздутию, изменяя микрофлору кишечника. Необходимо консультироваться с врачом перед началом приёма любых препаратов.
- Дисфункция тазового дна, особенно после родов, также является потенциальной причиной неприятных ощущений.
Чтобы восстановить силы и улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта, может потребоваться физиотерапия. Рекомендуется обратиться за медицинской помощью, если симптомы не проходят.
- Проглатывание воздуха, жевательная резинка, употребление газированных напитков или быстрое питание взывают вздутие. Ведение дневника поможет определить причину. Записывайте свои действия и отслеживайте, после чего возникает дискомфорт.
- Употребления лекарств имеют побочные эффекты в виде вздутия живота. Диетолог советует обратиться к врачу для диагностики и лечения.
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