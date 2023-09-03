Что произойдет с организмом, если резко перестать пить водку

Регулярное употребление крепкого алкоголя негативно воздействует на разные органы и системы организма. Так, особенно опасно спиртное для поджелудочной железы, оно может спровоцировать панкреонекроз (патология заключается в разрушении, самопереваривании и отмирании тканей поджелудочной).

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Еще одна опасность - жировое перерождение печени. В результате "орган становится не в состоянии разрушать токсины", после чего "развивается цирроз, то есть происходит замещение оставшейся ткани на рубцы", предупредил в интервью "Доктору Питеру" хирург Александр Умнов.

Специалист добавил, что "водка приводит к дистрофии тканей сердца", у пациентов наблюдается повышение артериального давления, нарушение ритма. Особенно бьет алкоголь по женскому здоровью. Организм женщины разрушается от воздействия водки сильнее, чем мужской, - это не миф. Дело в том, что в женском организме гораздо меньше ферментов для переработки этилового спирта.

Постоянное употребление водки приводит к общему истощению организма, но что будет при резком отказе от спиртного? Это один из самых распространенных вопросов, которые решившие завязать задают врачам.

Как отметил Александр Умнов, в первые дни трезвой жизни алкоголика, решившего бросить пить, "беспокоит сильная головная боль, что вызывает сразу и раздражение, и угнетенность".

Наблюдаются тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна. Если сон есть, его сопровождают кошмары, однако это необходимо перетерпеть, и уже "на пятые сутки человек начинает приходить в себя".