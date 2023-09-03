Названы признаки непереносимости глютена
Врачи пояснили, что глютен - это сложный белок, который содержится в некоторых зерновых культурах и не только. Непереносимость глютена называется целиакией. Возникает такой феномен по разным причинам.
Чаще всего это наследственная чувствительность к определенным продуктам, но порой возникает гиперчувствительность к глютену, которая продолжается лишь некоторое время.
В таких случаях помогает временный отказ от продуктов, в которых есть глютен.
Наиболее явный признак непереносимости глютена - зуд и шелушение кожи, а также хрупкость ногтей. Кроме того, у женщин могут быть сбои менструального цикла, нарушения в выработке гормонов.
Глютен влияет на работу органов ЖКТ, состояние зубов. Из-за непереносимости этого белка могут также появляться язвы в полости рта.