Большой живот ускоряет старение — открытие ученых
Один из самых желанных результатов диеты и занятий спортом — это кубики пресса на животе. Однако, как говорят ученые, дело не только в эстетической составляющей. Жир в области живота не просто портит внешний вид, но и несет опасность для здоровья, вызывая преждевременное старение.
Опасный жир
Однако, помимо эстетической составляющей, важно также обратить внимание на здоровье внутренних органов и иммунную систему. Недавние исследования ученых из Бернского университета в Швейцарии показали, что висцеральный жир, находящийся в брюшной полости, может ускорить развитие возрастных заболеваний и ослабить иммунитет.
Хроническое воспаление
Специалисты обнаружили, что в брюшной полости присутствуют специфические иммунные клетки — лейкоциты эозинофилы. Эти клетки обычно находятся в кровеносной системе и играют важную роль в защите от паразитов и развитии аллергических заболеваний дыхательных органов. Однако, с возрастом количество эозинофилов уменьшается, а количество провоспалительных макрофагов, наоборот, увеличивается. Это приводит к слабому хроническому воспалению, которое ускоряет развитие возрастных заболеваний и ослабляет иммунитет.
Спасет пересадка
Эксперименты на мышах показали, что пересадка эозинофилов от молодых животных старым реципиентам снижала не только локальное, но и системное воспаление. Это оказывало омолаживающее воздействие на состарившийся организм, приводя к улучшению физической формы и иммунной системы пожилых животных. Таким образом, научные исследования подтверждают, что висцеральный жир может иметь негативное влияние на здоровье и иммунитет. Поэтому, помимо стремления к идеальной физической форме, важно также обратить внимание на поддержание здорового образа жизни. А помогут этому сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки.