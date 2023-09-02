Большой живот ускоряет старение — открытие ученых

Один из самых желанных результатов диеты и занятий спортом — это кубики пресса на животе. Однако, как говорят ученые, дело не только в эстетической составляющей. Жир в области живота не просто портит внешний вид, но и несет опасность для здоровья, вызывая преждевременное старение.

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Опасный жир

Однако, помимо эстетической составляющей, важно также обратить внимание на здоровье внутренних органов и иммунную систему. Недавние исследования ученых из Бернского университета в Швейцарии показали, что висцеральный жир, находящийся в брюшной полости, может ускорить развитие возрастных заболеваний и ослабить иммунитет.

Хроническое воспаление

Специалисты обнаружили, что в брюшной полости присутствуют специфические иммунные клетки — лейкоциты эозинофилы. Эти клетки обычно находятся в кровеносной системе и играют важную роль в защите от паразитов и развитии аллергических заболеваний дыхательных органов. Однако, с возрастом количество эозинофилов уменьшается, а количество провоспалительных макрофагов, наоборот, увеличивается. Это приводит к слабому хроническому воспалению, которое ускоряет развитие возрастных заболеваний и ослабляет иммунитет.

Спасет пересадка