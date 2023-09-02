Эксперт рассказал об «умном фитнесе» для похудения без лишних нагрузок

Эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко рассказал об «умном фитнесе» для похудения без лишних нагрузок. Его слова приводит журнал Shape.

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Специалист рассказал, что во время тренировок по концепции «умного фитнеса» используются инновационные технологии, которые анализируют состояние организма и помогают выстраивать персонализированные программы занятий. При расчетах используют данных о физической активности, сердечно-сосудистой системе, питании и других факторах.

Бондаренко рассказал, что при анализе состояния занимающегося рассматривают также данные об особенностях структуры скелета, плотности мышечной и жировой ткани. Он отметил, что при похудении важно учитывать все эти факторы, чтобы избежать лишних нагрузок и снизить риск травматизации.