Как изменить жизнь в зрелом возрасте

«Различные проявления старения буквально написаны на всех после 40, а на многих и после 30–35 лет. С чего начать ЗОЖ в этом возрасте? Большинство начинает со спорта, что делать категорически неправильно. Самое глупое, что можно придумать, – начать бегать по утрам или записаться в ближайший фитнес-клуб и заниматься там, будто тебе 20 лет», – сказал врач.