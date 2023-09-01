Как изменить жизнь в зрелом возрасте
После 40 лет человеческие резервы истощаются – не хватает сил на легкую физнагрузку, появляется лишний вес с вытекающими гипертонией, атеросклерозом, одышкой. Но начать вести здоровый образ жизни в зрелом возрасте еще можно, главное – делать это правильно.
Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал эндокринолог Алексей Калинчев.
«Различные проявления старения буквально написаны на всех после 40, а на многих и после 30–35 лет. С чего начать ЗОЖ в этом возрасте? Большинство начинает со спорта, что делать категорически неправильно. Самое глупое, что можно придумать, – начать бегать по утрам или записаться в ближайший фитнес-клуб и заниматься там, будто тебе 20 лет», – сказал врач.
ЗОЖ лучше начинать с изменения привычного неправильного питания на более здоровый формат – ПП (правильное питание), отметил Калинчев. Потом уже можно пробовать вводить спорт. Но многим после 40 лет не хватает топлива – жизненной энергии.
Получить ее можно только из антивозрастной терапии – других источников, по словам эндокринолога, нет.
Антивозрастная терапия в минимальном объеме – это компенсация всех гормонально-обменных нарушений и дефицитов.
Наиболее часто выявляются следующие:
- дефицит витамина D,
- скрытые анемия или гипотиреоз,
- дефицит тестостерона у мужчин и женщин.
У женщин в перименопаузе проявляется недостаток прогестерона, в постменопаузе – эстрадиола. Естественно, важна и компенсация инсулинорезистентности при лишнем весе и ожирении.
«ЗОЖ в одиночку, к сожалению, не может дать недостающих в силу возраста гормонов, поэтому их надо вводить извне. Моя рекомендация – начинать перемены именно с антивозрастной терапии, а уже к ней добавлять ПП и спорт. Важно – без последних не будет сильного и здорового тела», – заключил эксперт.