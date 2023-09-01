Эксперт назвал признаки перетренированности

Прислушайтесь к этим признакам, указывающим на изнеможение, согласно рекомендациям опытного тренера.

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Один из ранних сигналов перетренировки – ухудшение результатов тренировок. Если вы замечаете, что тяжело поднимаете привычный вес, быстрее устаёте или вам нужен более длительный отдых, следует пересмотреть программу упражнений.

Увеличенная частота сердечных сокращений в состоянии покоя, вызванная продолжительным стрессом, приводит к увеличению уровня кортизола. Это нарушает баланс между симпатической и парасимпатической нервной системой.

Перетренированные спортсмены часто сталкиваются с ухудшением качества сна.

Если ваши циклы сна стали нестабильными, это может указывать на повышенный уровень стресса, особенно после продолжительных занятий.