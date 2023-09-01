Малышева рассказала, как меняется иммунитет с возрастом

Иммунитет человека претерпевает изменения с возрастом и постепенно уменьшается, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, его можно сохранить, если своевременно проходить процедуру вакцинации. Она позволяет «натренировать» иммунитет и защититься от опасных инфекций.

© Unsplash

Врач-иммунолог Андрей Продеус напомнил, что иммунитет разделяется на два вида: врожденный и приобретенный. Врожденный иммунитет защищает человека от 90% различных заболеваний и инфекций. В его основе лежат антитела и клетки слизистой оболочки. Однако не у всех детей формируется врожденный иммунитет. Отмечается, что группа российских врачей под руководством Продеуса создала особый тест, который выявляет такую проблему. Он отличается от западных аналогов более точным результатом. Такое тестирование проходят все новорожденные. В случае наличия проблем с иммунитетом детям назначается лечение за счет государства.