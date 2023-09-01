Можно ли справиться с сезонным упадком сил

Осенью многим становится всё сложнее просыпаться по утрам, возникает сонливость, апатия и даже депрессия. Почему это происходит и как вернуть себя в тонус, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-эндокринолога Светлану Землянухину.

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«Осенью мы часто сталкиваемся с эмоциональным упадком, мышечной слабостью, даже обычные рутинные дела начинают даваться с трудом — ощущение полной потери сил. Дополнять картину могут чувство тревожности, снижение настроения и панические атаки», — предупредила она.

Нередко пациенты игнорируют эти симптомы. В медицине же для них существует отдельное название — астения. Она может возникать из-за нарушения внутренних процессов: обмена веществ, дефицита или избытка определённых гормонов, витаминов и микроэлементов. Психоэмоциональная нагрузка и снижение иммунитета тоже играют роль.

Тем, кто осенью начинает чувствовать недомогание, Землянухина рекомендует обратиться за медицинской помощью. Поставив диагноз, доктор назначит корректное лечение, и хандра отступит.