Иммунная система представляет собой сеть биологических процессов , защищающих организм от болезней . Он обнаруживает и реагирует на широкий спектр патогенов , от вирусов до паразитических червей , а также на раковые клетки, отличая их от собственных здоровых тканей организма.

Когда иммунитет снижен, организму становится намного сложнее бороться с инфекциями, бактериями и другими проблемами, поэтому стоит подумать о том, как держать свой иммунитет в тонусе.

Укрепить иммунитет можно самостоятельно, изменив свой рацион. Смотрите видео о том, какие продукты и напитки помогут это сделать. Своими советами в TikTok поделился врач, кандидат медицинских наук, доктор Мозжелин (@doc_mozzhelin).