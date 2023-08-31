Топ-5 видов спорта для экспресс-сжигания калорий

Спорт спорту рознь! Если главная цель ваших тренировок — сжечь побольше калорий, присмотритесь к этому списку.

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Теннис

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Только те, кто ни разу в жизни не играл в большой теннис, могут считать, что игра это не слишком интенсивная. На деле калорий придется потратить немало! Минусом может быть отдаленность корта и отсутствие партнера. Но если все равно хотите попробовать, отчаиваться не стоит, есть сквош. Суть та же, только возвращать мяч будет не напарник, а стена. Главное, что энергии вы израсходуете не меньше.

Плавание

Плавание — идеальный вид спорта для тех, кто мечтает о стройности. Во-первых, работают все группы мышц, а значит, вы худеете равномерно. Во-вторых, суставы в воде не подвергаются такой же нагрузке, как, например, при занятиях в тренажерном зале. Отлично подойдет такая физическая активность и тем, кто не может себя заставить ходить на тренировки и выполнять утомительные упражнения. Справитесь с задачей на ура без лишних страданий: за час активного плавания можно сжечь около 500 калорий.

Бокс

Бить грушу или соперницу, решать вам, в любом случае вы будете тратить от 540 до 800 калорий в час. Разумеется, «перекуры» в зачет тренировки не идут, но цифра, согласитесь, впечатляющая. А все потому, что бокс — это активность на пределе возможностей: постоянное движение, тренировки на реакцию и мощные удары — энергозатратное времяпрепровождение. Таким образом, занятия этим видом спорта имеют много преимуществ для тех, кто хочет похудеть, а заодно держать мышцы в тонусе.

Футбол

Футбол все еще ассоциируется с мужчинами? Присмотритесь к женским командам — вы удивитесь, как много девушек с удовольствием гоняют мяч по полю. Заряд хорошего настроения им обеспечен, увлекшись игрой, они и думать забывают о том, что это еще и тренировка. В среднем матч длится 90 минут, по статистике, игроки преодолевают около 12 километров за это время. Едва ли вы решитесь на столь длинную дистанцию без подготовки, а так преодолеете ее играючи в прямом смысле этого слова.

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