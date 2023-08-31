Привычки, которые убивают ваш кишечник

Вы уверены, что ведете здоровый образ жизни?

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Кишечник — один из самых важных органов, но мало кто действительно заботится о его здоровье. При этом специалисты говорят о том, что многие наши привычки не только осложняют работу кишечника, но и ведут к серьезнейшим проблемам с этим органом. Так какие же привычки, которые на первый взгляд кажутся нам здоровыми, могут подорвать ваше здоровье? Об этом мы и решили поговорить в нашем материале.

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Вы встаете раньше, чтобы заняться спортом

Казалось бы, отличная привычка, но не все так просто. Спорт по утрам может быть вреден в том случае, если вы нарушаете режим дня — ложитесь поздно и встаете слишком рано. Кишечник реагирует незамедлительно, а именно — появляются расстройства и даже язвы. Неприятно, правда? Если вы также решили пожертвовать сном ради тренировки утром, еще раз подумайте, принесет ли вам такой подход больше здоровья, ведь кишечник очень плотно «завязан» на нашей нервной системе, а долгий качественный сон помогает поддерживать нервную систему в порядке. В конце концов тренировку можно перенести и на вечер.

Мы постоянно слышим, что белок необходим для поддержания здоровья, и тут не поспоришь. Однако употребление большого количества продуктов с высоким содержанием белка точно не приведет ни к чему хорошему, гастроэнтерологи в этом уверены. Американские специалисты даже посвятили исследование влиянию белка на наше самочувствие. Выяснилось, что диета, где белок преобладает над углеводами и жирами, приводит к довольно серьезным сбоям в работе кишечника. Помимо запоров можно узнать о таких «прекрасных» состояниях, как метеоризм, а если не послушать специалистов и продолжать исключать из рациона важные элементы, оставляя белок, можно столкнуться и с непроходимостью.

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