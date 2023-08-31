Daily Mail: заботы о детях снижают уровень тестостерона у мужчин

Ученые нашли причину, по которой у женатых мужчин уровень тестостерона ниже, чем у холостых.

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По их версии, это связано со стрессом, который они получают от семейной жизни и заботы о детях. Более того, как оказалось, тестостерон у них начинает снижаться уже во время ожидания ребенка. Зато мужчины, с которыми произошли такие изменения, в последующем становятся хорошими отцами, отметили исследователи в материале, опубликованном в Daily Mail.

Такие выводы основаны на результатах анализа 11 научных исследований с участием 25 000 мужчин.

Так, исследование ученых из Университета Западной Австралии показало, что чаще всего такое явление наблюдается среди мужчин среднего возраста. По версии исследователей, на это могут влиять сразу несколько факторов.