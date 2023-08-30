Названа польза секса для пожилых людей

Шен рассказала, что принимала участие в исследовании, где изучалась связь между половой жизнью и когнитивными способностями в пожилом возрасте. Его результаты показали, что люди, которые в 75-90 лет занимались сексом один раз в неделю или чаще, спустя пять лет имели лучшие когнитивные способности, чем их ровесники без половых контактов. При этом специалистка отметила, что на умственные возможности людей в возрасте от 62 до 74 лет влияло не количество, а качество секса, то есть физическое удовольствие и эмоциональное удовлетворение.