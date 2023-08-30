Назван утренний симптом того, что организм не выводит яды

Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале объяснила, какие симптомы предупреждают о неспособности организма выводить яды.

© Российская Газета

Холестерин, отработанные гормоны, метаболиты жизнедеятельности микробов, некоторые лекарства, с которыми не справились почки, - это тот "мусор", от которого необходимо избавляться. Однако получается это не всегда.

Первый "звоночек" - нежелание завтракать. Вместо приятного урчания в животе по утрам человек ощущает раздражительность. Иногда это сопровождается проблемами со стулом, высыпаниями на коже.

По словам гастроэнтеролога, в организме есть своего рода "коммунальные службы, которые отвечают за вывоз мусора".

"Это желчь. Она стимулирует перистальтику кишечника, помогает усвоению жиров и витаминов, борется с патогенами. Желчь - это такой домашний уборщик, который выгребает мусор из вашей квартиры", - пишет врач.

Специалист уточнила: с желчью все в порядке, если утром человек находится в приподнятом настроении, ждет завтрака, ощущая то самое приятное урчание в животе, у него чистая кожа и регулярный оформленный стул. В ином случае сразу после пробуждения человек находится в "разобранном" состоянии, "рассыпается" на глазах, как описывают это состояние некоторые пациенты.

Врач напомнила, что желчь вырабатывается на жирные кислоты в блюде - не будет жира, не будет желчи. Активизируют весь пищеварительный котел, начиная со слюноотделения, горькие травы (кинза, руккола, сельдерей, имбирь, майоран, орегано, анис, куркума).