Что можно и нельзя есть при сахарном диабете

Диета, которая называется «стол №9», была разработана советским профессором-диетологом Мануилом Исааковичем Певзнером для пациентов с сахарным диабетом II типа. Это заболевание обычно настигает людей во второй половине жизни и во многих случаях бывает вызвано нездоровым питанием. Поэтому соблюдать диету — одна из основных задач для таких больных.

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Что можно и чего не следует есть тем, кому назначен «стол № 9», а также насколько эффективен этот режим питания — в материале «Ленты.ру».

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Зачем диабетикам нужно соблюдать диету?

Соблюдение диеты помогает людям с сахарным диабетом получить значительный результат в дополнение к терапии, проводимой врачом-эндокринологом. Правильное питание не только позволяет поддерживать нормальный уровень сахара в крови и тормозить прогрессирование болезни, но также помогает исключить серьезные осложнения.

Анна Кривошеева, врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте в беседе с «Лентой.ру» отметила, что соблюдение диеты №9 необходимо для того, чтобы нормализовать углеводный обмен. Людям с диабетом II типа рекомендуется ограничить потребление легкоусвояемых животных жиров и углеводов. Придерживаясь такого плана питания, можно нормализовать уровень сахара в крови, снизить уровень холестерина, положительно воздействовать на артериальное давление и снизить проявления отечности, подчеркнула эксперт.

Придерживаться принципов диетического стола №9 можно и лицам, имеющим нарушения углеводного обмена, людям с инсулинорезистентностью, а также беременным женщинам с гестационным сахарным диабетом — нарушением углеводного обмена, которое развилось именно во время беременности.

Эксперт подчеркнула, что людям с диабетом категорически запрещено голодать. Питание должно быть по расписанию, без пропусков основных приемов пищи. Есть лучше в одно и то же время, небольшими порциями.

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Что такое диета «стол № 9»?

Лечебная диета №9 направлена на поддержание нормального обмена углеводов у больных с повышенным уровнем сахара в крови, а также с нарушениями обменных процессов. В первую очередь она представляет собой рацион с низким содержанием жира и углеводов. При этом большое внимание уделяется тому, чтобы соблюдалась необходимая суточная норма витаминов и минералов.

Основные принципы диеты №9: меню должно быть сбалансированным и содержать все необходимые человеку питательные вещества;

продукты с высоким содержанием сахара, как, например, кондитерские изделия или джемы, запрещаются;

питание должно быть дробным. Дневной рацион необходимо распределить минимум на пять-шесть приемов;

есть следует в одно и то же время, не пропуская приемы пищи;

рацион непременно должен быть богат клетчаткой и содержать достаточное количество овощей;

необходимо соблюдать питьевой режим в объеме около полутора литров воды в сутки;

салаты рекомендуется заправлять растительными маслами, в том числе оливковым маслом.

В день человек должен потреблять около 100 граммов белков, примерно 80 граммов жиров, треть из которых должны быть растительного происхождения. Простые углеводы исключаются полностью, однако норма сложных углеводов составляет примерно 300 граммов в день. Ограничения касаются и количества соли — примерно 3,7 грамма в сутки.

2000-2600 килокалорий составляет дневная норма согласно диете «стол №9»

Анна Кривошеева отметила, что продукты, которые исключаются из рациона, нужно заменить более полезными аналогами. «Стол №9» предполагает разнообразное питание, несмотря на довольно большое количество ограничений.

Какие продукты рекомендуется включать в рацион при диете №9

Свежие и отварные овощи. Два-три раза в день можно есть салат из свежих овощей, а также тушеные или приготовленные на пару овощи — баклажаны, кабачки, тыкву.

Кисло-сладкие фрукты и ягоды. Их лучше употреблять в первой половине дня. Оптимально подходят зеленые яблоки, груши, апельсины, грейпфруты, брусника, клюква.

Мясо допускается только постное: телятина, говядина, курица, индейка, вареный язык.

Нежирные сорта рыбы и морепродукты в отварном, запеченном или приготовленном на пару виде.

Кисломолочная продукция малой жирности, например, творог, кефир, йогурты без добавок, твердые несоленые сыры.

Хлеб из отрубей, пшеничной муки второго сорта, ржаной — не более 300 граммов в день.

Бобовые и крупы — исключая манную крупу и шлифованный рис.

Компоты и морсы следует варить без добавления сахара, допускается также чай, кофе с молоком.

Анна Кривошеева особо подчеркнула, что диетические блюда нужно еще и правильно приготовить, отдавая предпочтение запеканию, тушению и приготовлению на пару. Жарить строго запрещено.

В основе рациона должны присутствовать нежирные сорта мяса, птицы и рыбы, некрахмалистые овощи, супы вегетарианские и на основе нежирного бульона из рыбы и птицы, нежирные кисломолочные продукты, цельнозерновой хлеб, гречневая, ячневая, пшеничная, перловая, овсяная крупы, фрукты, напитки без сахара.

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В качестве альтернативы сахару разрешается использование сахарозаменителей. В целом, по словам эксперта, основу питания должна составлять растительная пища, поскольку клетчатка замедляет процесс расщепления углеводов и снижает их гликемический индекс.

Что запрещает диета №9?

Врач-эндокринолог отметила, что ряд продуктов при сахарном диабете должен быть не просто ограничен в употреблении, а полностью исключен. В их числе изделия из сдобного теста, сладости, консервы в масле, копченая и сильно соленая пища.

Продукты, которые нельзя есть при диабете: изделия из сдобного и слоеного теста;

десерты с сахаром;

жирные сорта мяса и рыбы, соленая рыба и икра, сало;

крепкие жирные бульоны;

острые и копченые продукты, рыбные консервы в масле;

маринованные и соленые овощи;

острые приправы;

жирные молочные и кисломолочные продукты, сливочное масло, сливки;

спиртные и газированные напитки, соки из пакетов.

Отказаться, по словам эксперта, необходимо и от сладких фруктов, соусов, майонеза. Частично следует снизить потребление крахмалистых и сладких сортов овощей и фруктов — картофеля, бананов, свеклы. В небольших количествах возможен мед, макароны из твердых сортов пшеницы.

Продукты, допустимые в ограниченном количестве: картофель — не чаще чем раз в три-четыре дня;

мед — только как ингредиент для приготовления блюд;

макаронные изделия из муки твердых сортов — нечасто и вместо хлеба;

свекла, морковь, зеленый горошек — не более одного раза в день;

яичные желтки — не чаще раза в неделю.

Имейте в виду — любые отклонения от диеты в сторону послабления следует обязательно согласовывать со своим лечащим врачом.

Пример диетического меню на неделю

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Понедельник

Завтрак: творожная запеканка, хлебец с нежирным сыром, чай.

Ланч: запеченное яблоко.

Обед: овощной суп, кусок отварного мяса с гречкой, чай.

Полдник: кабачковая икра.

Ужин: салат из овощей и паровые куриные котлеты, чай.

Вторник

Завтрак: гречневая каша, чай из ромашки.

Ланч: ягоды и фрукты свежие.

Обед: грибной бульон с овощами, хлеб из отрубей.

Полдник: салат из свежих овощей, томатный сок.

Ужин: запеченная телятина с цветной капустой.

Среда

Завтрак: омлет из белков двух яиц, слабый кофе с молоком.

Ланч: нежирный творог, стакан свежевыжатого апельсинового сока.

Обед: паровые котлеты из индейки с булгуром, свежая зелень.

Полдник: зеленое яблоко, чай.

Ужин: карп на пару, отварная стручковая фасоль.

Четверг

Завтрак: салат из сельдерея, яблок и редиса с растительным маслом и лимонным соком.

Ланч: диетические крекеры или хлебцы, чай.

Обед: суп из белокочанной капусты и говядины, ржаной хлеб.

Полдник: йогурт со свежими ягодами.

Ужин: кукурузная каша, морская капуста, свежевыжатый яблочный сок.

Пятница

Завтрак: хлопья из микса злаков, курага, кофе.

Ланч: стакан молока, овсяное печенье на сахзаме.

Обед: рыбный бульон с перловкой, тосты из отрубей.

Полдник: сливы или киви.

Ужин: пшенная каша, салат из свежей капусты с огурцами, чай.

Суббота

Завтрак: натуральный йогурт без добавок, твердый сыр.

Ланч: салат из кисло-сладких фруктов и орехов.

Обед: куриный суп с овощами и булгуром.

Полдник: творог с зеленью, ромашковый отвар.

Ужин: тушеные баклажаны с томатами, ржаной хлеб.

Воскресенье

Завтрак: овсянка на воде, свежий абрикос.

Ланч: овощные галеты с яблочным соком.

Обед: перловая каша с морепродуктами, помидоры.

Полдник: питьевой йогурт, груша.

Ужин: отварная рыба, салат из сельдерея с огурцом, отвар ромашки.

Насколько эффективна диета «стол №9»?

Увы, но стол №9 не способен излечить сахарный диабет. Тем не менее, придерживаясь правил лечебного питания, человек в состоянии вести полноценный образ жизни, не допуская прогрессирования заболевания и возможных осложнений.

Сбалансированное меню позволяет получать полный комплекс питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Правда, многие пациенты, по словам Анны Кривошеевой, жалуются, что соблюдать данную диету непросто: приготовление диетических блюд отнимает некоторое время.