Почему после долгого нахождения в воде кожа на пальцах морщится

Кожа считается самым большим органом тела. Но почему пальцы рук и ног у нас морщатся, когда мы долгое время проводим в воде?

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Учёные ещё в 1930-х годах обнаружили, что у людей с повреждением нервов пальцев не образуются морщины после принятия ванны. Получается, что эта «морщинистость» не связана с поглощением воды.

Недавно эксперты всё-таки нашли ответ на вопрос о том, почему кожа на пальцах рук и ног после воды морщится.

После долгого плавания кровеносные сосуды сокращаются. В результате кожа морщится, а отвечает за это вегетативная нервная система.

Когда руки и ноги человека соприкасаются с водой дольше нескольких минут, потовые протоки в коже открываются. Это уменьшает уровень соли внутри кожи. Нервные волокна посылают в мозг сообщение о снижении уровня соли, на что вегетативная нервная система отвечает сужением кровеносных сосудов.

Сужение кровеносных сосудов приводит к уменьшению общего объёма кожи. Поэтому она сморщивается. Также при сужении сосудов кожа становится светлее. Если у человека повреждены нервы на коже, то такого сужения не происходит.