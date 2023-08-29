Психиатр перечислил отличительные черты современного наркомана

Признаки пристрастия человека к современным синтетическим, так называемым солевым наркотикам отличаются от «классического» образа опиатного наркомана, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач психиатр-нарколог Даниил Петров. По его словам, отличительными чертами нынешнего наркомана являются в основном серьезные нарушения психической деятельности.

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Наркоман раньше — это когнитивно сохранный молодой человек с физиологическими проблемами. Сегодня это человек с грубыми нарушениями памяти, внимания, мышления, часто с продуктивной психотической симптоматикой в виде бреда и галлюцинаций, — пояснил врач.

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Как рассказал нарколог, «солевого» наркомана можно вычислить как по поведению, в том числе по излишней активности и суетливости, так и по некоторым физиологическим признакам, которые со временем становятся все более явными. Человек, употребляющий наркотики, может за два месяца потерять 10-20 кг массы тела. Он выглядит изможденным, кожные покровы сереют, разрушаются ногти, выпадают волосы, поскольку наркотики вымывают из организма необходимые ему минералы — калий, магний, кальций и другие.

Отличительные признаки поведения современного наркомана — это, конечно, излишняя активность, подвижность, суетливость, куча положительных эмоций, не подходящих к случаю. К хаотичным порывистым телодвижениям прибавляется постоянное почесывание, поскольку у человека начинается сильный кожный зуд: даже мелкая угревая сыпь, которая неизбежно появляется на коже из-за интоксикации, расчесывается до неимоверных размеров, превращаясь в язвы, — подчеркнул психиатр.

Кроме того, со временем у «солевого» наркомана развивается бруксизм — непроизвольные движения челюстями и скрежетание зубами вплоть до стирания эмали и их полного разрушения. По словам нарколога, это неврологическое отклонение является основным признаком, по которому можно выявить «трезвого» наркомана.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым выросло число россиян, считающих наркоманию медицинской, а не социальной проблемой. По мнению 41% опрошенных, работа с проблемой немедицинского употребления наркотиков должна находиться в компетенции здравоохранения. 28% считают, что наркомания — социальная проблема, и меры профилактики должны касаться всего общества.