Врачи перечислили витамины, пропивать которые друг без друга бесполезно

Некоторые вещества хуже усваиваются в организме человека, если принимать их по отдельности. О том, как выбрать наиболее полезное сочетание препаратов, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-терапевта, фармаколога Яну Белоусову.

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«Витамины крайне важны для человека, так как они помогают нормальной работе иммунной системы, поддерживают высшую нервную деятельность, ускоряют метаболизм и в целом укрепляют организм», — пояснила она.

Витамины и минералы, которые нужно употреблять одновременно:

Витамин А + Цинк.

Витамина B6 + Магний.

Витамин С + железо + хром.

Витамин D + кальций и фосфор.

Витамин Е + селен.