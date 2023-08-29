Комплексный уход: врачи перечислили витамины, пропивать которые друг без друга бесполезно
Некоторые вещества хуже усваиваются в организме человека, если принимать их по отдельности. О том, как выбрать наиболее полезное сочетание препаратов, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-терапевта, фармаколога Яну Белоусову.
«Витамины крайне важны для человека, так как они помогают нормальной работе иммунной системы, поддерживают высшую нервную деятельность, ускоряют метаболизм и в целом укрепляют организм», — пояснила она.
Витамины и минералы, которые нужно употреблять одновременно:
- Витамин А + Цинк.
- Витамина B6 + Магний.
- Витамин С + железо + хром.
- Витамин D + кальций и фосфор.
- Витамин Е + селен.
Врач подчеркнула, что принимать витамины нужно только в том случае, если имеется их дефицит. Чтобы избежать передозировки, перед началом приёма лучше сдать анализы.