Названы преимущества газированной воды для здоровья

Диетолог Синтия аль-Хадж отмечает, что в целом газированная вода благотворно влияет на здоровье толстой кишки и всего организма человека. Вот какие преимущества вас ждут.

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Есть четыре преимущества, которые даёт вода с газом для здоровья толстой кишки. Прежде всего, она улучшает пищеварение, положительно влияет на опорожнение кишечника. Особенно актуально это для людей, которые страдают запорами, болями в желудке, несварением.

Ещё один плюс газированной воды - в том, что в ней нет калорий. Это помогает похудеть.

При употреблении газированной воды вы также хотите есть меньше, чем когда пьёте простую воду. То есть она обеспечивает чувство сытости.

Наконец, воду с газом можно назвать полезной альтернативой газированным напиткам. Это позволит вам снизить вероятность развития диабета 2 типа и ожирения.

Среди других преимуществ газированной воды выделяют: улучшение состояния сердца, улучшение здоровья костей, увлажнение организма, возможность добавлять в такую воду фрукты и овощи, контроль уровня глюкозы и холестерина, защита от болезней сердца, облегчение синдрома беспокойных ног.