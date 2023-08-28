Как понять, что употребление алкоголя превращается в зависимость.

Проблема алкоголизма — это далеко не редкое явление в мире. Многим людям нравится травить себя по праздникам. Но со временем некоторые не замечают, что им уже становится невыносимо жить без бутылки и в повседневной жизни. Впрочем, частенько со стороны можно быстрее увидеть, что с человеком начинаются проблемы. Поэтому стоит присмотреться к некоторым звоночкам.

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Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов рассказал, что будущий алкоголик перестаёт контролировать количество выпитого. Постепенно увлечение горячительными напитками приводит к негативным последствиям для организма.

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По словам врача, тревожным сигналом считается увеличение количества спиртного и употребление более крепких напитков.

«Переносимость большого количества выпивки, переход с лёгких алкогольных напитков на крепкие говорит о появлении толерантности, организм «привыкает» перерабатывать этиловый спирт часто и в возрастающем количестве», — отметил нарколог.

Также вы можете замечать, что ваш знакомый всё меньше времени проводит в трезвом уме. Ему нужно чаще выпивать. Сначала пьют по праздникам, потом залезают в календарь, ища малоизвестные праздники. Потом для них поводом становятся выходные или просто хочется расслабиться. Человек ищет повода выпить и стремится вовлечь в это и других людей. Это приводит к распространению алкоголизма.

«Согласно ВОЗ, допустимая доза алкоголя включает до 50–60 мл этанола в день, это 0,5 л вина, например. Но при этом стоит понимать, что не существует безопасной дозы. Любое количество алкоголя формирует со временем зависимость и наносит вред организму», — отметил врач.

Если вы подозреваете, что у вашего близкого проявляется ненормальная тяга к алкоголю, то тут стоит обращаться к врачу. Нельзя пропустить эти признаки, потому что развитие заболевания приводит к ухудшению состояния, запоям, нарушениям норм социального поведения. Кстати, иногда в этом может помочь не нарколог, а психолог, который поможет понять суть проблемы.

Полезные алкогольные напитки

Но на фоне всего алкоголя есть такие напитки, которые можно условно назвать менее вредными, рассказала семейный терапевт, гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова. Так что если редко и умеренно пить, можно даже в каком-то смысле «подлечиться».

Вино

Сумарокова объяснила, что вино — это тот же виноградный сок, только перебродивший. Он оказывает хорошее антибактериальное действие. Проантоцианин в его составе уничтожает некоторые опасные для организма бактерии, например те, которые разрушают зубную эмаль. Ещё вино — это антиоксидант, который положительно влияет на систему кровообращения и сосуды и защищает от болезней сердца.

Органические кислоты в составе вина улучшают пищеварение, повышают аппетит и помогают усваиваться белкам. Специалист посоветовала выбирать сухие или полусухие вина и не пить более одного бокала в сутки. Женщинам в бокал можно налить 50–75 мл напитка, а мужчинам 100–150 мл.

Коньяк

Этот напиток тоже входит в топ полезных — он способен укрепить иммунную систему, снять спазмы и расширить сосуды. Правда, всё это возможно при однократной дозе не более 50–80 мл. Кстати, чем меньше в алкоголе всяких добавок, тем лучше. Например, настойки могут сильно бить по печени. Мало того что само спиртное ей вредит, так ещё и экстракты трав проблем добавят. То же можно сказать и о виски. Вред в этом напитке в основном от добавок и масел. Именно поэтому он негативно влияет на печень и поджелудочную.

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