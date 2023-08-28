Врач объяснила, почему нельзя постоянно сидеть в гаджетах

Каких-то сто лет назад о подобной зависимости никто и не думал. Конечно, за столь короткий срок организм человека просто не успел перестроиться, поэтому за нашу любовь к смартфонам придётся расплачиваться здоровьем.

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О негативных последствиях от регулярного использования гаджетов «Секрету» рассказала Дарья Черемисова, врач-ортопед сети ортопедических салонов «ОРТЕКА».

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В среднем мы проводим за экраном телефона 4 часа 48 минут.

Всё вокруг раздражает, пропала естественная красота? Убери смартфон подальше! Он может стать причиной многих заболеваний:

Опорно-двигательный аппарат сказал: «Прощай!»

При зависимости от гаджетов мы зачастую принимаем неправильную, неэргономичную позу: наклоняем голову вперёд и сутулимся. Неправильное положение тела приводит к излишней нагрузке на спину и может вызвать серьёзные проблемы с позвоночником, включая развитие гиперкифоза, сколиоза и остеохондроза.

«Помимо классических ортопедических заболеваний, сейчас возник ряд новых синдромов, связанных именно с использованием смартфонов», — рассказала Черемисова.

Синдром Blackberry

По-научному болезнь называется теносиновит де Кервена — это тип воспаления, поражающий сухожилия и их связки, отвечающие за движения большого пальца. Часто воспаление возникает из-за интенсивной нагрузки на большой палец, например при печати длинных сообщений.

«Селфи-локоть» и «селфи-кисть»

Синдром приводит к болевым ощущениям в местах соединения сухожилия с костью. Он возникает, когда человек держит смартфон на расстоянии вытянутой руки, делая селфи на фронтальную камеру.

«Этот синдром может прогрессировать, влияя на способность удерживать предметы и выполнять сложные действия, такие как рукопожатие, удерживание чашки кофе или поворачивание дверной ручки», — предупредила врач.

«Синдром компьютерной шеи»

Ощущение постоянного напряжения в области шеи, возникающее при использовании гаджетов, работе за компьютером и чтении книги. Хронический дискомфорт в шее может привести к сдавливанию нервов, появлению межпозвоночной грыжи и даже преждевременному развитию остеоартрита.

«"Синдром компьютерной шеи" приводит и к отёкам. Это происходит потому, что в неправильном положении возникает спазм мышц шеи, гипертонус и сдавливание кровеносных и лимфатических сосудов, что приводит к задержке лимфы и жидкости в тканях лица», — поделилась Черемисова.

Синдром «щёлкающего пальца»

Научное название — стенозирующий лигаментит, то есть воспаление соединительных тканей и связок, удерживающих сухожилия мышц. Заболевание возникает, если одна из фаланг рук используются неправильно. Например, при регулярном скроллинге социальных сетей «щёлкающим» становится указательный палец.

«При попытке разогнуть палец возникает боль и специфический щёлкающий звук. Со временем синдром может прогрессировать и привести к образованию твёрдой и болезненной шишки у основания пальца», — рассказала врач.

Карпальный (кистевой) туннельный синдром Основные симптомы — покалывание, онемение и болевые ощущения в пальцах, ладонях и предплечьях. Дискомфортные ощущения в кисти связаны с защемлением срединного нерва из-за чрезмерного использования смартфона и компьютера.

Синдром «смарт-мизинца»

Характеризуется деформацией мизинца, связанной с постоянным использованием смартфона. Появляется в углублении второй фаланги мизинца на ведущей руке и может не только выглядеть неэстетично, но даже вызывать болезненные ощущения при сгибании пальца.

Плохой сон

Постоянное использование гаджетов наносит вред нашему психическому состоянию. Избыток экранного времени может негативно сказаться на психическом и эмоциональном состоянии. Например, вызвать чувство тревоги из-за того, что кто-то не отвечает на ваше сообщение в мессенджерах.

«Нарушения сна связаны с тем, что так называемый синий свет , излучаемый устройствами, может привести к повышенной возбудимости и нарушить циркадные ритмы человека», — объяснила Черемисова.

Проблемы с кожей и преждевременное старение

Повышенный стресс и постоянный недосып также негативно сказываются на коже и ускоряют старение организма.

«Согласно последним исследованиям, синий свет имеет способность проникать в глубокие слои кожи гораздо глубже, чем ультрафиолетовые лучи. Это происходит в такой степени, что он даже проникает в обычно хорошо защищённый слой кожи, где находятся важные белки — коллаген и эластин, отвечающие за сохранение молодости и упругости кожи», — предупредила врач.

Стоит ли отказываться от смартфонов?

Гаджеты — это инструменты, которые помогают нам оставаться на связи с близкими и эффективно выполнять рабочие задачи. Однако, чтобы наслаждаться их преимуществами без вреда для здоровья, важно соблюдать баланс и заботиться о своём физическом и психическом благополучии.