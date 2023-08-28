Названы признаки начинающегося алкоголизма
Потеря контроля над дозировкой алкоголя, сокращение периодов трезвости и переносимость высоких доз алкоголя говорят о формировании зависимости. Об этом «Газете.Ru» рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов.
«Человек перестает контролировать количество выпитого, что приводит к негативным последствиям для организма, это уже является признаком алкогольной зависимости», — предупредил он.
По словам врача, тревожным сигналом является также увеличение количества спиртного и употребление более крепких напитков.
«Переносимость большого количества выпивки, переход с легких алкогольных напитков на крепкие говорит о появлении толерантности, организм «привыкает» перерабатывать этиловый спирт часто и в возрастающем количестве», — объяснил нарколог.
Доктор отметил, что сокращение времени между принятием алкоголя тоже относится к тревожным сигналам.
«Сначала пьют по праздникам, потом по выходным или чтобы расслабиться. Человек ищет повода выпить и стремится вовлечь в это и других людей. Это приводит к распространению алкоголизма», — предупредил нарколог.
Поликарпов напомнил, что алкоголь токсичен для человека в любом количестве.
«Согласно ВОЗ, допустимая доза алкоголя включает до 50-60 мл этанола в день, это 0,5 л вина, например. Но при этом стоит понимать, что не существует безопасной дозы. Любое количество алкоголя формирует со временем зависимость и наносит вред организму», — предостерег он.
По словам врача, при подозрении на формирование зависимости нужно обратиться за медицинской помощью.
«Нельзя пропустить эти признаки, потому что развитие заболевания приводит к ухудшению состояния, запоям, нарушениям норм социального поведения. Можно обратиться к психологу, который поможет понять суть проблемы и мотивировать на лечение», — посоветовал Поликарпов.