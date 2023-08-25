В сети перечислили методы самопомощи при ментальных проблемах

Поддерживаю чистоту в доме. Ставлю таймер на 15 минут, и каждый день в эти 15 минут не занимаюсь ничем, кроме уборки. Однажды поймала себя на том, что протираю плинтуса, потому что все остальное уже чистое. Приходить в прибранный, приведенный в порядок дом значительно лучше, чем в бардак Electric__Milk