Два главных совета, как не заболеть в начале осени
В регионах началось резкое похолодание после жаркого лета, но россияне до сих пор по привычке легко одеваются и пьют ледяные напитки.
Как не подхватить простуду в новых погодных условиях, рассказала «ФедералПресс» терапевт, главврач сети клиник «Твой доктор» Татьяна Романенко.
«Нужно попытаться соблюсти правила безопасности во время перехода от одного сезона к другому. Все-таки стоит одеваться по погоде – это первый совет. Мы можем говорить о том, что закаливались все лето, принимали водные процедуры, загорали. Но если сейчас мы будем мерзнуть, то это создаст благоприятную почву для обострения как хронических очагов инфекций, так и вирусов. Вирусам (гриппу и ОРВИ) комфортно в прохладной среде», – пояснила врач.
Даже если в конце августа и начале сентября с утра и днем сохраняется теплая погода, к вечеру теплая одежда всегда должна быть под рукой.
Второе – ноги всегда должны быть сухими. Осенний дождь не такой теплый, как летний, поэтому если человек промок, ему стоит быстро предпринять меры – переодеться в сухое, не забыв про носки или чулки. Замерзшие ноги – путь ко всем болезням, добавила Романенко.
«Любое переохлаждение приведет к ухудшению общего состояния, и уязвимое место обязательно себя проявит. Промочили ноги – обострился цистит, посидели на холодном – случился простатит, переохладились, надышались холодным воздухом – ангина, отит среднего уха», – заключила терапевт.