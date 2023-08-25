Два главных совета, как не заболеть в начале осени

«Нужно попытаться соблюсти правила безопасности во время перехода от одного сезона к другому. Все-таки стоит одеваться по погоде – это первый совет. Мы можем говорить о том, что закаливались все лето, принимали водные процедуры, загорали. Но если сейчас мы будем мерзнуть, то это создаст благоприятную почву для обострения как хронических очагов инфекций, так и вирусов. Вирусам (гриппу и ОРВИ) комфортно в прохладной среде», – пояснила врач.