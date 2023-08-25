Бесконтрольный прием мочегонных может вызвать кому

Некоторые особо «прошаренные» пациенты принимают таблетки, предназначенные для одних целей, совсем для другого. Например, мочегонные препараты некоторые пьют, чтобы быстро сбросить пару-тройку кило. Почему так делать нельзя, «Секрету» объяснил врач общей практики сервиса доказательной медицины DocMa Сергей Максаков.

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Как работают мочегонные препараты

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Мочегонные препараты, или диуретики, нужны, чтобы вывести плазму крови с мочой, рассказал Максаков. Собственно, в этом и заключается механизм их действия — выведение жидкости из организма. Почти все мочегонные препараты действуют одинаково: повышают концентрацию натрия в моче. Натрий — это вещество, которое притягивает к себе воду. В результате получается мочегонный эффект: вода следует за натрием. Зачем нужны диуретики Назначают диуретики пациентам при отёчных синдромах вне зависимости от причины их происхождения. Поводом для назначения мочегонных препаратов может быть:

гипертония,

сердечная недостаточность,

некоторые заболевания почек,

гормональные нарушения, приводящие к задержке натрия, калия и воды.

Когда мочегонные препараты назначают по показаниям, они облегчают жизнь пациентам. Увы, не все пользуются ими по назначению. Хотя при бесконтрольном приёме они могут быть весьма опасны, предупредил собеседник «Секрета».

Чем опасны диуретики

Обезвоживание. Большая часть метаболических и транспортных процессов внутри клетки протекает в жидкой среде, рассказал Максаков. Обмен регулирующими, питающими и другими молекулами между клетками осуществляется через межклеточное пространство. Центральное место в его устройстве занимает как раз жидкая часть. Без неё тормозятся метаболические и транспортные процессы на всех уровнях, что может привести к полиорганной недостаточности. Нарушение текучести крови. В результате нарушается кровоснабжение органов, развивается гипоксия (недостаток кислорода) и возрастает риск опасных для жизни тромбозов. Снижение объёма циркулирующей крови. В результате падает давление, и человек может потерять сознание. А при выраженном снижении даже умереть. Снижение концентрации натрия в крови. Гипонатриемия проявляется слабостью и другими симптомами недомогания. Но в тяжёлых случаях у пациента могут начаться судороги, которые опасны спазмом дыхательной мускулатуры. При самом плохом варианте развития событий у человека может произойти нарушение сознания вплоть до комы, предупредил врач. Нарушение содержания калия в крови. Диуретики могут повышать калий, вызывая гиперкалиемию. Проявляться она может в виде судорог. А есть диуретики, которые выводят калий, из-за чего может развиться гипокалиемия. Она опасна параличом, в том числе дыхательной мускулатуры, интоксикацией и аритмией. А ещё в этом случае может возрасти концентрация мочевой кислоты и развиться крайне болезненное заболевание суставов — подагра.

«Бесконтрольное использование диуретиков, злоупотребление (превышение дозы, назначенной врачом) может приводить к различным нарушениям от изменений самочувствия до смерти (судороги, нарушения сознания, параличи, аритмии). Опаснее всего влияние электролитных нарушений посредством полиорганной недостаточности жизненно важных органов (сердце, почки, мозг, лёгкие). Но чаще всего дожить до полиорганной недостаточности мешают смертельно опасные нарушения ритма», — сказал Максаков «Секрету».

Как помочь человеку, принимавшему диуретики не по назначению

Это зависит от того, какой именно препарат принимал пациент, отметил врач. Если речь идёт о калийсберегающих диуретиках, нужно в течение одного дня:

отменить диуретик,

восполнить недостаток воды (можно выпить подсолённую воду),

обратиться к врачу, чтобы он оценил ущерб, причинённый организму.

Если человек принимал препарат, не сберегающий калий, ему нужно:

восполнить потери воды и ионов с помощью солевых растворов (продаются в пакетиках и смешиваются с водой);

сразу же обратиться к врачу.

Если анализы подтвердят гипер- или гипокалиемию, пациента заберут в отделение интенсивной терапии, чтобы оперативно устранить электролитные нарушения внутривенно.